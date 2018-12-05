السعودية تخسر بطولة دولية للشطرنج بسبب إسرائيل

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ونقلت وكالة "جوش تلغراف" عن الاتحاد الدولي للشطرنج أن بطولة العالم للمباريات السريعة والخاطفة التي كان مقرر إقامتها أواخر العام الجاري، لن تقام في السعودية كما كان مقررا أصلا، وستنظم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة ما بين 25 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وشددت "لاوفار بروجيكت" على أن الاتحاد فشل العام الماضي في ضمان تطبيق السياسات التي ترفض التمييز لأسباب قومية وعرقية وسياسية واجتماعية وجنسية وطائفية.
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