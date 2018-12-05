تركيا تصدر مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني على خلفية مقتل خاشقجي

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بأن القضاء التركي أصدر اليوم مذكرة اعتقال بحق المسؤولين السعوديين سعود القحطاني، وأحمد عسيري، لدورهما في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

بدورها، أفادت صحيفة "صباح" التركية أن "المحكمة قبلت طلبات النيابة بإصدار أذون اعتقال بحق النائب السابق للاستخبارات السعودية، أحمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي، سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي".

​وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مسؤولين تركيين تأكيدهما أن النائب العام لإسطنبول توجه بهذا الطلب رسميا إلى القضاء التركي، لوجود "شبهات قوية" بأن القحطاني وعسيري كانا بين هؤلاء المتورطين في التخطيط لمقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار مسؤول تركي رفيع المستوى للوكالة، إلى أن هذه الخطوة تعكس قناعة نيابة إسطنبول بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراءات قانونية بحق القحطاني، المستشار السابق للديوان الملكي والمسؤول المقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، نائب رئيس المخابرات العامة سابقا، اللذين تم إعفاؤهما من منصبيهما، ضمن إطار التحقيق السعودي في القضية.

وقال المسؤول التركي، إن بإمكان السعودية خفض مستوى القلق الدولي إزاء القضية المدوية، عبر تسليم جميع المشتبه فيهم بقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى تركيا.