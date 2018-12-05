وافتتح الرئيس اللبناني المكتبة الوطنية اللبنانية في بيروت، بعد أن مولت قطر مشروع إعادة إحيائها بمبلغ 25 مليون دولار. وقال حساب وكالة الأنباء القطرية على موقع تويتر، إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حضر الاحتفال في وجود سفير دولة قطر لدى لبنان.

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يحتفل بتمويل قطري... عون والحريري أهم الحضور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .