موسكو: عرضنا على واشنطن إزالة قاعدة التنف وفرض سيطرة مشتركة لكنها لم تستجب

موسكو- سبوتنيك. وأوضح غيراسيموف، خلال اجتماعه مع ملحقين عسكريين أجانب: "من جانبنا، اقترحنا القضاء على المنطقة وفرض سيطرة روسية أمريكية مشتركة على المعبر الحدودي، لكن الشركاء الأمريكيين تركوا مقترحاتنا دون إجابة".
وتتمركز القاعدة العسكرية الأمريكية في معسكر في التنف، حيث يقوم خبراء عسكريون أمريكيون هناك بتدريب أفراد مجموعات المعارضة العسكرية لمواجهة التنظيم الإرهابي "داعش".
ووجه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في مايو/ أيار وفي يونيو/ حزيران، ضربات ضد القوات الحكومية السورية التي اقتربت من مواقع المعارضة في منطقة التنف.
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