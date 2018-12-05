شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الوطن : النظام القطري تجاوز نقطة اللاعودة بكثير وبات يناطح الهواء والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية أن النظام القطري قد تجاوز نقطة اللاعودة بكثير وبات يناطح الهواء .

وأضافت في إفتتاحيتها اليوم، أن النظام القطري فقد كل ما يربطه بالعقلانية الواجبة ومنذ قرار المقاطعة الذي اتخذته الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ردا على سياسة النظام القطري القائمة على دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة ومحاولة استهداف الأمن والاستقرار في عدة دول والانخراط في تحالفات لا تخدم الدول العربية لم يحتكم هذا النظام للعقل يوما بل تعاطى مع أزمته الخانقة بالمزيد من المكابرة متناسيا حجمه الحقيقي وخلال ذلك يعتقد أنه بالغرق أكثر في أحضان أنظمة معروفة قد يحقق مآرب لم تعد خافية على أحد.

وأشارت إلى أن آخر ما تفتقت عنه ذهنية النظام القطري - بالإضافة إلى المناورة والخداع والتباكي - هو نية الانسحاب من منظمة الدول المنتجة للنفط " أوبك " وكأن هذا سيجعل المنظمة الدولية تتأثر الآن أو حتى في المستقبل وبالتالي يمكن أن ينعكس على الاستقرار العالمي.

وأضافت "كم هو واهم النظام الذي يفكر بأسلوب المراهقة السياسية ويتجاهل أمورا كثيرة هي التي تتحكم بكل شيء فقطر كمساحة وسكان ونظام وقدرات أصغر كثيرا من أن يكون لها أي وزن أو تأثير على الوضع العالمي من حيث استقرار أسواق الطاقة.. وإن كان خطرها كبيرا جراء دعمها للإرهاب وتبذير المليارات على المتورطين وتأمين الملاذات والمنابر لهم وارتمائها في أحضان أنظمة معروفة النوايا والمآرب عبر انتهاج إرهاب الدولة" .

وأكدت " الوطن " في ختام افتتاحيتها أن كارثة قطر في أنها تحولت إلى مصرف لتمويل الإرهاب وفندق للمطلوبين وتابع لكل من يريد الاستيلاء على القرار العربي واختطاف سيادات الدول كل هذا يحصل لأن النظام القطري لم يكن في حساباته يوما أنه يمكن أن يعيد التفكير بالكوارث التي تورط بها وسياسته الإرهابية التي يقوم عليها ومع هذا يواصل المكابرة ويعتقد أنه قادر على التأثير على المجتمع الدولي وهو يقوم بخرق كل القوانين الدولية فقطر وحلفاؤها أصغر كثيرا من أن يكون لهم أي تأثير مهما اعتقدوا أن التسويق الإعلامي ونثر المليارات قد يحقق الأوهام أو يؤمن حماية من العدالة التي ستطالهم يوما.. رحم الله من عرف حجمه وقدره.