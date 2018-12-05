شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط العالمية والان مع التفاصيل

انخفضت أسعار النفط العالمية في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المخزونات الأمريكية تبعاً لتقرير معهد البترول الأمريكي API بـ 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بـ 30 نوفمبر. وانخفضت أسعار خام برنت بـ 1.06 دولاراً للبرميل، أي بنسبة 1.7% إلى 61.02 دولاراً، وانخفضت كذلك أسعار خام تكساس بـ 0.83 دولاراً للبرميل، أي بنسبة 1.6%، ليصل سعر البرميل إلى 52.42 دولاراً.

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط العالمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .