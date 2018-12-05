شكرا لقرائتكم خبر عن أرصاد الإمارات: طقس الأربعاء صحو إلى غائم جزئيا والان مع التفاصيل

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس، الأربعاء، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً نسبياً ليلاً وصباح الأربعاء الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية جنوبية شرقية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:36 والثاني عند الساعة 00:42 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:24 والثاني عند الساعة 05:35.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:20 والثاني عند الساعة 19:08، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:29 والثاني عند الساعة 03:00.

وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة، الأربعاء، في المدن الإماراتية:

أبوظبي 28 19

دبي 29 20

الشارقة 30 17

عجمان 29 20

أم القيوين 28 17

رأس الخيمة 29 15

الفجيرة 27 19

العين 29 16

ليوا 29 15

الرويس 28 17

السلع 26 18

دلما 28 21

طنب الكبرى 27 20

طنب الصغرى 27 20

أبوموسى 27 20