شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدولة تتيح لمواطنيها استخدام الإنترنت لأول مرة والان مع التفاصيل

تستعد كوبا للسماح لمواطنيها الوصول الكامل للإنترنت عبر الهواتف المحمولة وذلك ابتداء من يوم الخميس؛ لتكون آخر الدول التي تقوم بتلك الخطوة.

وعن ذلك، قالت مايرا أريش، رئيسة شركة الاتصالات الحكومية الكوبية، أن بإمكان الكوبيين الآن الحصول على خدمة الجيل الثالث للمرة الأولى مباشرة من الشركة يوم الخميس.

ولا يمكن للكوبين حتي الوقت الحاضر إلا تصفح البريد الإلكتروني الحكومي عبر الهواتف النقالة.

يُذكر بأنها ستكون تلك المرة الأولى التي توفر فيها تغطية إنترنت في البلاد بشكل مباشر بين الشركة والزبائن، حيث كانوا في السابق يعتمدون على شبكات ” الواي فاي ” القليلة في البلد، ولم تكن متوفرة في المنازل.



