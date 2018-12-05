شكرا لقرائتكم خبر عن جولة غنائية لحسين الجسمي بالإمارات احتفالا باليوم الوطني الـ47 والان مع التفاصيل

شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، باحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 47، حيث قدم مجموعة من الحفلات الغنائية بإمارات الدولة، بدأها في يوم 30 نوفمبر 2018 من إمارة الشارقة على مسرح المجاز، مقدماً أوبريت "إمارات زايد"، متضمناً 8 لوحات من كلمات الشاعر مصبح الكعبي، وألحان فايز السعيد الذي شارك في غناء الأوبريت أيضاً إلى جانب الفنانين أريام، حنان رضا ومحمد الشحي.





وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بالمشاركة دائماً في إمارات الدولة متنقلاً بكل فخر حاملاً محبة الوطن من أجل بث وزرع الفرح والسعادة بين الناس أطفالاً ونساء ورجالاً، واضعاً نصب عينه راية ألوان العلم الإماراتي فخراً وعزاً، ومهنئاً حكام الإمارات والشيوخ والمواطنين وكل من يقطن ويعيش في هذه الأرض الطيبة.





وفي إمارة رأس الخيمة، طلب حسين الجسمي بالوقوف دقيقة احترام وتقدير للوطن الإماراتي بين الأمم والشعوب، وغنى النشيد الوطني بصوته، وذلك قبل أن يبدأ حفله الغنائي أمام ما يقارب العشرة آلاف شخص احتشدوا "تفاعلاً وفرحاً" مع جميع الأغنيات التي قدمها، من بينها الأغنيات الوطنية،بمشاركة الفنان عيضة المنهالي.





وفي مدينة دبي، وبحضور جمهور كبير فاق الـ15 ألف شخص، قدم الجسمي مجموعة كبيرة من أغنياته المتنوعة ما بين الألوان الموسيقية الخليجية والعربية، برفقة الفرقة الموسيقية الكبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد.





وبعزفه المنفرد على آلة البيانو، عزف الجسمي وقام بغناء "أنا لها شمس"، رائعة من روائع كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





وقدم حسين الجسمي من ألحانه وغنائه أغنية وطنية، أطلقها مع احتفالات اليوم الوطني الـ47 جاءت تحت عنوان "هذي الإمارات" من أشعار الدكتور مانع بن سعید العتيبة، وتوزيع وليد فايد.