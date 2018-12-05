شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم بورصات الخليج تتراجع في التعاملات المبكرة بعد عمليات جني أرباح والان مع التفاصيل

غلب التراجع على أداء أسواق مال الخليج خلال التعاملات المبكرة لجلسة الأربعاء، على خلفية انخفاض النفط، وعمليات جني أرباح على أسهم نشطة خاصة في بورصة أبوظبي؛ التي حققت مكاسب كبيرة الثلاثاء.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 1.27% بالغا مستوى 4836.12 نقطة، و تم التداول على 5.162 مليون ورقة مالية بسيولة 14.754 مليون درهم تمت خلال 219 صفقة. وغلب التراجع على أداء القطاعات في السوق، لتتراجع 5 قطاعات يقودها "العقار" 2.84%، و"البنوك" 1.62%، في حين ارتفعت مؤشرات قطاعي "الاستثمار والخدمات المالية" 1.12%، و"السلع الاستهلاكية" 0.52%.

وقاد سهم "بنك أبوظبي الأول" نشاط السيولة بإجمالي 9.743 مليون درهم بعد تراجعه 0.3 درهم إلى 13.8 درهم، تلاه "الدار" بإجمالي 2.540 مليون درهم ليهبط 3.12% إلى 1.55 درهم، و"اتصالات" بإجمالي 1.725 مليون درهم ليخسر 0.12 درهم بنسبة 0.7% إلى 17.06 درهم.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.01% بالغا مستوى 2648.92 نقطة، بعد التداول على 19484 مليون ورقة مالية بسيولة 23.942 مليون درهم نفذت خلال 415 صفقة. وتراجعت قطاعات السوق بصدارة "السلع" 1.53%، و"العقار" 1.51%، في حين ارتفع قطاع "الاستثمار" 0.96% وحيدا. وتصدر سهم "إعمار" نشاط السيولة بإجمالي 6.609 مليون درهم بعد تراجعه 1.75% إلى 4.50 درهم، تلاه "دبي للاستثمار" بإجمالي 4.335 مليون درهم رابحا 2.33% إلى 1.32 درهم.

ونزل المؤشر الرئيسي لسوق المالي السعودي "تاسي" 0.88% بالغا مستوى 7835.76 نقطة، بعد التداول على 22.658 مليون ورقة مالية بسيولة 472.938 مليون ريال تمت خلال تنفيذ 17.293 ألف صفقة. وتراجعت قطاعات السوق يقودها "المواد الأساسية" 1.19%، و"الطاقة" 1.15%. فيما ارتفع قطاع "الخدمات الاستهلاكية" 0.16% وحيدا. وجاء سهم "الإنماء" متصدرا نشاط التداولات في السوق، بإجمالي قيمة 67.490 مليون ريال بعد التداول على 3.079 مليون ورقة مالية ليتراجع إلى 21.96 صفقة.

في المقابل، ارتفع المؤشر العام لسوق المال الكويتي 0.01% ليسجل 5141.64 نقطة، وتم التداول على 25.226 مليون ورقة مالية بسيولة 7.441 مليون دينار تمت خلال تنفيذ 1127 صفقة. وتباين أداء القطاعات في السوق، حيث ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يقودها "السلع الاستهلاكية" 0.41%، فيما تراجعت 5 قطاعات بصدارة "الخدمات المالية"، و"المواد الأساسية" 0.36% لكل منهما.

وجاء سهم "بيت التمويل الكويتي- بيتك" على رأس قائمة الأسهم النشطة من حيث السيولة بإجمالي 1.782 مليون درهم رابحا 0.33% إلى 610 فلسا، تلاه "زين" بإجمالي 1.121 مليون دينار بعد استقراره عند 472 فلسا. وتبعهما سهم "البنك الأهلي المتحد" بإجمالي 975.857 ألف دينار بعد تراجعه 0.48% إلى 207 فلسا.

وزاد المؤشر العام لسوق مسقط المالي 0.45% إلى 4555.13 نقطة، وتم التداول على 2.013 مليون ورقة مالية بسيولة 300.315 مليون ريال نفذت خلال 128 صفقة. وارتفعت قطاعات السوق الثلاثة، ليرتفع القطاع المالي 0.68%، ويربح قطاع "الخدمات 0.40%، وصعد قطاع "الصناعة" 0.38%. وفي هذه الأثناء، تم التداول على 16 سهما، ارتفع منها 12 سهما يتقدمها "المدينة للاستثمار" 5.26% ، و"عمان للاستثمارات والتمويل" 5%، في حين تراجع سهم بنك مسقط 0.44% بمفرده، واستقرت بقية الأسهم عند مستوياتها السابقة. وقاد سهم "بنك ظفار" نشاط السيولة في السوق بإجمالي 106.240 ألف ريال بعد ارتفاعه 2.30%.