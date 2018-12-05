شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر دبلوماسية: جدول أعمال محادثات السويد يشمل “3” نقاط أساسية والان مع التفاصيل

قالت مصادر دبلوماسية، إن جدول أعمال محادثات السويد يشمل “3” نقاط أساسية.

وأوضحت أن إجراءات بناء الثقة بين طرفي الصراع تأتي في مقدمة تلك النقاط لافتة إلى أن اجراءات بناء الثقة تتكون من شقين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالأسرى و المعتقلين، و الثاني يتمحور حول الملف الاقتصادي و تحييد البنك المركزي اليمني و إعادة صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة مناطق اليمن.

وحسب المصادر يأتي في مقدمة أولويات المبعوث الأممي التوصل إلى توافق حول الإطار العام للتسوية السياسية، و محاولة الخروج باتفاق جزئي يتعلق بمصير ميناء الحديدة و تسليمه لطرف ثالث يرجح أنه الأمم المتحدة، و هو الأمر الذي ما زال يقابل برفض الحكومة المعترف بها دوليا.