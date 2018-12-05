شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة يعيشها الغاز القطري حالياً والان مع التفاصيل

أعلن المتحدث باسم شركة شل، الأربعاء، أن مجمع بيرل القطري لتحويل الغاز إلى سوائل يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية القصوى منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني؛ إثر إغلاق محكوم لخط الإنتاج رقم 2، دون أن يشرح أسباب ذلك.

وأعتبر مراقبون هذه التصريحات "أزمة جديدة يعيشها الغاز القطري حاليا" .

ومشروع "بيرل" هو مصنع لتحويل الغاز إلى وقود سائل، نفذته شركة شل العالمية في قطر، وقالت قبل عدة سنوات إنه سيعالج 3 مليارات برميل ويكلف من 4 إلى 6 دولارات للبرميل. وينطوي هذا على تكلفة تصل إلى 18 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد قطر المتدهور، بصورة رئيسية على العائدات من المبيعات الهيدروكربونية، التي تشمل النفط والغاز، الذي يواجه بالأساس صعوبات وتحديات كبيرة الآن.

وبحسب ما نقلته "رويترز" فإن المتحدث باسم شركة شل قال "لدينا سوائل منتجة من الغاز في المخزون وخط الإنتاج رقم 1 يعمل وفقا للخطة".

غير ان الدوحة تواجه مأزقًا في تجديد عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، بحسب ما أعلنت عنه شركة "Rapidan" الأمريكية المتخصصة في الأبحاث والطاقة، وقالت إن المشترين يفضلون إبرام عقود قصيرة الأجل للتحوط ضد تقلبات أسعار الطاقة والتمتع بمرونة أكبر، مقارنة بالعقود الطويلة التي تصل إلى 20 عامًا.

وأشارت إلى أن تزايد الإنتاج القطري سيتزامن مع تنامي حدة المنافسة في قطاع توريد الغاز الطبيعي المسال من جانب أستراليا، وظهور قوى جديدة مستقبلية مثل الهند، فضلاً عن استهداف روسيا الحصول على حصة سوقية بمنطقة الشرق الأوسط.