شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للتطوع.. كيف تحتفل المملكة به؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

يوم التطوع العالمي أو اليوم الدولي للمتطوعين، هو احتفالية عالمية سنوية تحدث في 5 ديسمبر من كل عام حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985.

يحتفل بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع. وينظَم هذا الحدث من قبل من المنظمات غير الحكومية بينها الصليب الأحمر، الكشافة وغيرها. كما يحظى بمساندة ودعم من متطوعي الأمم المتحدة وهو برنامج عالمي للسلام والتنمية ترعاه المنظمة الدولية.

وتنطلق اليوم فعاليات اليوم العالمي للتطوع وذلك في جامعة الفيصل بالرياض، وسيجمع اليوم أبرز المجموعات والجمعيات التطوعية لعرض إنجازتهم، بالإضافة إلى إقامة أنشطة ترفيهية وتوعوية موجهة لكافة الفئات العمرية.

ويهدف اليوم العالمي للتطوع إلى تحقيق إحدى أهداف رؤية المملكة لعام 2030 والذي يسعى إلى زيادة عدد المتطوعين الشباب من 11 ألف شاب إلى مليون بحلول نهاية العام.

في إطار خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاستراتيجية في مواكبة الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية (2030)، وتحقيق أحد أهم أهدافها الاجتماعية والنهوض بالمجتمع وتسخير طاقات الأفراد وبناء الإنسان وتوجيهه إلى إنماء واقعه نحو واحدة من اهم الأهداف النبيلة للروية المباركة، الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً، واستناداً على عمق الحرمين الشريفين وبعدهما الإسلامي والتوجيهي والإرشادي.

فقد شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في نشاط اليوم العالمي للتطوع تماشياً مع شعار (التطوع مستقبل الحضارات)، حيث يعد الهدف من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في خدمة المجتمع.

فأنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إدارة تعنى بالعمل التطوعي داخل المسجد الحرام؛ بمتابعة الأعمال التطوعية المقدمة للرئاسة بعد أخذ التوجيه من صاحب الصلاحية، والاستفادة من المتطوعين وستجيلهم, ثم بعد ذلك ترشيحهم وتحفيزهم وحل ما يواجهون من مشاكل وضمان حقوقهم بالتواصل الدائم معهم لتطوير العمل وتحسينه, وتقيم العمل التطوعي بالرئاسة وتطويره، والسعي أيضا لزيادةُ المحبّة والترابط بين النّاس، كما ينمني العمل التطوعي من نمائهم الاجتماعيّ وتماسكهم ومما يمنحُ الفرد رضا الله-عزّوجل- وينال به الثّواب والأجر.

كما يقوّي الشخصيّة ويرفعُ من قيمة قدرات الفرد العلمية والعمليّة, وحس الفرد بقيمة جهوده وبجدواها ويُعطيه فرصةً لتعزيز ثقته بنفسه والعمل على بناء ذاته وقدراته وتطويرها, و يعملُ على تنمية المُجتمعات، ويُعلّي من قيم الولاء والانتماء للوطن و يفتح للأفراد أبواباً كثيرةً من التفاعل والمشاركة والعلاقات العامة، بالإضافة إلى أنّه يُعلّمه ترتيب الأولويات وكيفية اتّخاذ القرارات.

وقد أكدت الإدارة على أن ذروة العمل التطوعي تكون في موسم رمضان المبارك عبر حملة (أفطار صائم) ، و(حملة كلنا صفاً واحد جنودنا البواسل) وذلك بما يربو على (3000)متطوع وبلغ عدد وجبات إفطار صائم بمعدل(15) الف وجبة وتتقلص ذروة التطوع في شهر الحج بمعدل(2050) متطوع كما ينشط التطوع في يوم الجمعة المباركة بمعدل(300) متطوع فيما تعتمد الإدارة على الفرز والتوزيع بين الإدارات الخدمية والميدانية.

وفي نفس السياق، أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اهتمام المملكة بنشر ثقافة التطوع في المجتمع، مشيرا إلى أن احتفال المديرية العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للتطوع هذا العام، والذي يصادف يوم الخامس من هو أحد مظاهر هذا الاهتمام، كما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى تطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي، واستقطاب المزيد من المتطوعين.

ولفت الفريق "العمرو" إلى أن احتفال المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة كل مديريات الدفاع المدني بمناطق المملكة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع هذا العام والذي أقيم تحت شعار: "معاً نتطوع.. لرؤية طموحة"، يهدف إلى تعميق ثقافة التطوع في المجتمع، وتشجيع مؤسسات العمل التطوعي على تعزيز الشراكات من خلال إسهاماتها في هذا النشاط، وحث المواطنين على الانخراط في أنشطة التطوع المختلفة، بما يسهم في التنمية المستدامة الشاملة للمملكة.

وأوضح أن المديرية العامة ومديريات الدفاع المدني بالمناطق نظمت في هذا اليوم طيف من الفعاليات التي تعزز وتنشر ثقافة التطوع، كما قامت بتكريم المتطوعين أفراداً وفِرَقاً تطوعية؛ وفاءً لهم لمساهماتهم الفاعلة في مجالات العمل التطوعي مع المديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد أن هذه المساهمات التطوعية تصب في قناة خدمة المجتمع ودعم جهود الدفاع المدني للقيام برسالته في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية.

وأشار الفريق "العمرو" إلى أن العمل التطوعي هو من الأعمال التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، وقال إن المديرية العامة للدفاع المدني عملت على استقطاب المتطوعين والاستفادة منهم في أعمال الدفاع المدني بمفهومه الشامل؛ فهي تعمل على تنفيذ مبادرات تطوعية ذات نوعية خاصة وفريدة على مستوى الشرق الأوسط، وهي إشراك المتطوعين في التشغيل الجزئي لبعض مراكز الدفاع المدني في منطقة جازان والأحساء يأتي ذلك امتداداً لمسيرتها الحافلة بالمنجزات، وذلك منذ عام 1387هـ، وخصوصاً في موسمي الحج ورمضان لخدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة للحالات الطارئة.