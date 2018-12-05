شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إنقاذ 48 شخصًا وإيواء أسر في منطقة الجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، اليوم (الأربعاء)، أنَّ الفرق المتخصصة أنقذت ٤٨ شخصًا، وقامت بإيواء ٤ أسر (مكونة من ٢٧ شخصًا)، بعدما تضررت منازلهم من مياه الأمطار.

وتسبَّبت الحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها في جريان العديد من الأودية والشعاب؛ (التمريات، المعتدل، العاذر، سلطانة، شويحط، النويقيط، العوينة، الدلهمية). وتنوَّعت البلاغات بين (دخول مياه الأمطار للمنازل، احتجاز مركبات، وحوادث كهربائية، سقوط أسقف).

وأهاب “الضويحي” بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ويعمّم الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa) على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات ومتابعة حالة الطقس أولًا بأول وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية.