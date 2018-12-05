وفد حكومي يمني يتوجه إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام

غادر وفد حكومي يمني صباح الأربعاء الرياض متوجّهًا إلى السويد حيث سيُشارك في محادثات السلام مع المتمرّدين الحوثيّين برعاية الأمم المتحدة، بحسب ما قال مصدران قريبان من الوفد لوكالة فرانس برس.
وكان وفد المتمردين الحوثيين قد وصل في وقت سابق إلى السويد، في وقت لم تُعلن الأمم المتحدة بعد رسميًا عن موعد لبدء هذه المحادثات.
ويترأس الوفد اليمني الحكومي الذي يضم 12 شخصا، وزير الخارجية خالد اليماني، وفقا لمصدر قريب من الوفد.
وكتب عبد الله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية على تويتر "يغادر الوفد محملاً بآمال الشعب اليمني".
وأضاف في التغريدة أن الوفد الحكومي "سيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام".
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