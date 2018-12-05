مايكروسوفت تتخلى عن متصفح "إيدج"

شرعت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في بناء متصفح إنترنت جديد لاستبدال متصفح "إيدج" الافتراضي على نظام ويندوز 10، بعد فشله في جذب المستخدمين الذين يميلون إلى استخدام متصفح "جوجل كروم" أو "موزيلا فايرفوكس".

وأطلقت "مايكروسوفت" متصفح "إيدج" للمرة الأولى منذ 3 سنوات الذي جلب تصميما جديدا لاستبدال متصفحها الأشهر والأقدم "إنترنت إكسبلورر"، في محاولة آنذاك لمنافسة جوجل كروم وغيره.

ورغم أن التصميم الجديد قد جذب بعض المستخدمين ذوي الولاء لـ"مايكروسوفت" فإن بنيته الأساسية المعتمدة على لغة تصميم بدائية عانت لمواكبة المتصفحات الأخرى، ولذلك تتخلى أخيرا "مايكروسوفت" عن متصفحها للمرة الأولى في تاريخها وتتجه إلى بناء متصفح يعتمد على التصميم الأساسي لمتصفح كروميوم.

وكشف موقع "ذا فيرج" الأمريكي أن مايكروسوفت ستعلن عن خططها للمتصفح الجديد في أقرب وقت ممكن، مرجحا أن يكون خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لتحسين توافقية نظام تشغيل ويندوز 10 مع تصفح الإنترنت، بعد استياء داخل الشركة الأمريكية بسبب المشكلات التي يخلفها متصفح "إيدج".