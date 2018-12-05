روبوت يحاكي تعبيرات الوجه بشكل صادم

صمم باحثون يابانيون "روبوت" على شكل رأس طفل، يمكنه محاكاة تعبيرات الوجه بشكل صادم، يجعلك تشعر وكأنك تشاهد أحد أفلام الرعب أو الخيال العلمي.

الروبوت "آفيتو" صنعه باحثون في جامعة "أوساكا" ليحاكي المشاعر البشرية، حيث يمكنه أن يبتسم وأن يحرك أنفه، بل حتى يعبس ويغلق عينيه، حسب موقع "تك كرانش".

ويقول هيساشي إيشيهارا، كبير الباحثين "تتيح لنا نتائجنا الدقيقة التحكم بفعالية في حركات الوجه التي تعمل على نظام أندرويد، لإدخال تعبيرات أكثر دقة، مثل الابتسام والعبوس".

وكانت آخر مرة شوهد فيها "آفيتو" يعمل في عام 2011، عندما كان أكثر رعباً مما هو عليه الآن، لكن الباحثين أضافوا إليه بعض الجلد والشعر الآن.