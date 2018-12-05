إجراء أول تجربة حية لتقنية 5G قبل إطلاقها فعليا في أمريكا

شهدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أول تجربة فعلية لشبكات الجيل الخامس 5G الحديثة ضمن فعاليات ثالث مؤتمر سنوي لشركة "كوالكوم" للإعلان عن أحدث تقنياتها في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية.

وقالت الشركة إن التجربة العملية للشبكة الحديثة خلال المؤتمر هي أول ظهور عام كبير لاختبار شبكة 5G قبل انطلاقها في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أن الحدث قد يبدو صغيرا بحضور 330 مدعوا فقط على جزيرة استوائية صغيرة، إلا أن هناك استثمارات ضخمة في الشبكات الجديدة قد تكون معرضة للخطر إذا فشلت شبكة 5G في إثبات كفاءتها.

ووعدت شركة "إيه تي آند تي" الأمريكية للاتصالات بإطلاق شبكة 5G الخلوية في 12 مدينة أمريكية بنهاية ديسمبر 2018، فيما أعلنت "فيريزون" أكبر منافسيها إطلاق الشبكة الجديدة في أول 2019 على أن تعمل فقط على هاتف جديد تطرحه في الوقت نفسه.

ورغم تلك الوعود والعناء والمليارات التي تكبدتها تلك الشركات للانتقال إلى تكنولوجيا 5G، إلا أنه حتى الآن ليس لدى العامة، خاصة الإعلام، أي فكرة عن ما هي التقنية وما ستقدمه.

ولذلك فإن فعالية "كوالكوم"، الثلاثاء، تعد حدثا كبيرا لأن الشركتين الأمريكيتين "إيه تي أند تي" و"فيريزون" سيطرحان تجربة حية لشبكة 5G خلال مؤتمر كوالكوم السنوي هذا العام، ما سيسمح للصحفيين المتخصصين بتجربته عبر هاتف ذكي وكذلك جهاز إنترنت محمول.

وأطلقت كوالكوم أيضا، الثلاثاء، أحدث معالج من فئة "سناب دراجون" مصمم للعمل في الهواتف التي تدعم شبكة 5G، وكذلك معالج "سناب دراجون 1000" لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.