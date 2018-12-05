صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي للحاق بالسيتي بالممتاز الإنجليزي

يقود النجم المصري، محمد صلاح، فريق ليفربول الإنجليزي، أمام مضيفه، فريق بيرنلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة، ويتطلع لتخطي عقبة بيرنلي الليلة من أجل الحفاظ على فارق النقطتين مع مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

فيما لم يعرف بيرنلي طعم الفوز في آخر 7 جولات، ليتراجع ترتيبه إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وفي جعبته 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات.

كما لم يحقق بيرنلي سوى انتصار وحيد على ليفربول من آخر 8 مواجهات جمعت بينهما في بريميرليج (6 هزائم وتعادل)، إذ يعود آخر فوز للفريق إلى أغسطس 2016 (2-0).

ويتمتع ليفربول بتاريخ جيد عندما يخوض مباريات الدوري يوم الأربعاء، إذ لم يتلق أي هزيمة في آخر 16 مباراة، وكانت آخر هزيمة أمام ستوك سيتي (3-1) عام 2012.

ويتطلع محمد صلاح لزيارة شباك بيرنلي وتعزيز رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن التسجيل في الجولة الماضية أمام إيفرتون، إذ أحرز 7 أهداف حتى الآن.

يُذكر أن صلاح واجه بيرنلي في مناسبة وحيدة بالموسم الماضي على ملعب آنفيلد معقل الريدز، ونجح في تسجيل هدف خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) بسبتمبر 2017.