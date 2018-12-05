يطير بالسيارة 8 أمتار ليقتل 4 أشخاص بسبب حقيبة صديقته

شهدت العاصمة الجزائرية حادث دهس مأسوي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص على الفور بخلاف الإصابات الخطيرة للسائق إثر طيران السيارة على ارتفاع بلغ 8 أمتار بإتجاه الضحايا الذين شيعت جنازتهم في الشارع نفسه.

ووفقاً لصحيفة النهار الجزائرية أكد شهود عيان أن أسباب الحادث تعود إلى خلاف نشب بين سائق السيارة وصديقته التي خرجت من السيارة فجأة ونست حقيبتها، ثم عادت لتحاول استرجاعها ليقوم السائق بالانطلاق بسرعة فائقة هرباً منها عكس جهة السير مما أدى إلى طيران السيارة على هذا الارتفاع ووقوع الحادثة .

من جهتها نقلت فرق الحماية المدنية جثث الضحايا والسائق المصاب إلى المستشفى ولا تزال التحقيقات سارية لكشف الملابسات.