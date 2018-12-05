لهذه الأسباب تشعر بالتعب باستمرار

قال الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد إن الشعور المستمر بالتعب يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها قلة التعرض لضوء النهار، حيث تعمل أشعة الشمس على تحفيز هرمونات النشاط مثل السيروتونين.

وأضاف الممارس العام الألماني أن التعب المستمر قد يرجع أيضاً إلى قلة ممارسة الرياضة، حيث تسهم الأنشطة الحركية في تنشيط الدورة الدموية وعملية الأيض ونشاط الهرمونات.

لذا ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعياً، مع دمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية، كصعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد.

ويندرج نقص السوائل ضمن أسباب الشعور المستمر بالتعب، نظراً لأن الجسم يتكون بنسبة كبيرة من الماء. لذا ينبغي الحرص على شرب السوائل وخاصة الماء بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً.

كما يعد النظام الغذائي الخاطئ أحد أسباب التعب المستمر، وهو يتمثل في عدم تناول وجبة الإفطار وتناول وجبة غذاء دسمة وثقيلة وتناول الوجبات السريعة والكثير من الحلويات، حيث يتسبب ذلك في ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعاً، ثم انخفاضها سريعاً أيضاً، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب.

لذا ينبغي الحرص على تناول وجبة إفطار دافئة ووجبة غذاء خفيفة ووجبات بينية صحية وصغيرة لشحن مخزون الطاقة. ومن الأسباب الأخرى للتعب المستمر عدم انتظام إيقاع الحياة. لذا ينبغي النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة ومحددة.