بورش تضع "100 طلب حجز" شرطا لتصنيع موديل Cayman الرياضي

أبهرت شركة بورش Porsche الحاضرين بسباقات الرالي ADAC بهولندا والتي أقيمت في أغسطس الماضي، بعد تحقيق موديلها الرياضي Cayman GT4 نتائج غير متوقعة خلال المنافسات.

ووفقا لموقع "موتور وان" فإن النجاح الذي حققه موديل Cayman GT4 من بورش Porsche خلال سباقات ADAC، دفع عددا ليس بالقليل من عشاق الماركة الألمانية للمطالبة بطرح نسخة للاستخدام الميداني لهذا الموديل للبيع، ولكن بنفس إمكانيات محركها الخاص بالسباقات.





وقال الموقع الأمريكي إن شركة بورش Porsche استجابت رسميا لمطالب تصنيع موديل Cayman GT4، ولكن مع وضعها شرطا محددا لتحقيق هذا الأمر.





واشترطت بورش Porsche تلقيها ما لا يقل عن 100 طلب حجز لما قبل الشراء لتبدأ رسميا في تصنيع النسخة الميدانية من موديل Cayman GT4، كما حددت تصنيع 200 منسخة منه كحد أقصى في حالة تجاوز طلبات الحجز 100 طلب.





وكشف "موتور وان" عن إمكانيات محرك موديل Cayman GT4 من بورش Porsche ، حيث ذكر أن المحرك يتمتع بقوة تصل إلى 718 حصانا.

وفي حالة تلقي شركة بورش Porsche العدد المطلوب من طلبات الحجز ستبدأ مباشرة في تصنيع الموديل الرياضي الخارق بحد أقصى منتصف عام 2019 المقبل.