لقاح الإنفلونزا يقلل من الإصابة بأمراض القلب

ربط علماء كنديون بين الإصابة بالنوبات القلبية والإنفلونزا، إذ توصلوا إلى أن حقنة الإنفلوانزا قد تدر فوائد كثيرة تصل لتجنب نوبات القلب "القاتلة".

ونشر باحثون من جامعة تورنتو الكندية دراسة في مجلة "نيو إنجلند" الطبية، بعد فحص نحو 20 ألف مريض مصابين بالإنفلونزا.

واكتشفت الدراسة، التي أجراها جيفري كوونج وزملاؤه، أن خطر حدوث أزمة قلبية يزيد بنسبة 600% في غضون أسبوع من عدوى الإنفلونزا، في حين أن الخطر يرتفع مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، التي تتضاعف عند الإصابة بالإنفلونزا، موضحة أن اللقاح المضاد للإنفلونزا قد يعمل "كواق" متكامل للقلب.

وفي دراسة أخرى، فحص باحثون من المعهد الوطني للأمراض المعدية في تايوان السجلات الطبية لـ80 ألف مريض مسن على مدار 13 عاما.

ووجدت هذه الدراسة أن التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا قلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20%، وقدم حماية مماثلة ضد السكتات الدماغية.

ولا تقلل حقنة الإنفلونزا من خطر حدوث النوبات القلبية فقط، فهي تحمي كذلك المرضى الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب قبل الإصابة بالإنفلونزا.