قضى 45 عامًا خلف الأسوار.. ما الجرائم التي ارتكبها أقدم سجين في مصر؟

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قبل يومين أفرجت وزارة الداخلية عن أقدم سجين في مصر بعد قضائه 45 عامًا لديها، وذلك ضمن 237 سجينًا آخرين بعفو رئاسي.

"الوطن" ترصد الجرائم التي ارتكبها أقدم سجين في مصر:

- اسمه كمال ثابت عبد المجيد وتجاوز الستين بسنوات قليلة- جاوز الستين سنة بسنوات قليلة، وقضى 45 عامًًا داخل السجون.

- دخل السجن قبل شهرين من نصر أكتوبر للمرة الأولى عندما اشتبك في مشاجرة بقريته "الديابات" قرب الجبل الشرقي بمدينة أخميم في سوهاج.

- كان ابن 19 عامًا عندما قتل اثنين، وأُلقي القبض عليه بعد هروب استمر أسابيع- عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد وقتها.

- في السجن وقبل أن يتم عامه الأول ارتكب جريمة قتل جديدة وقعت بينه وبين أفراد العائلة الثانية مشاجرة في السجن وقتله.

- تم التحقيق معه وإحالته النيابة الى محكمة الجنايات.

- عقب انتهاء العقوبة في قضيته الأولى وقف أمام المحكمة من جديد، محكمة غير التي وقف أمامها عام 1973.

- عاقبه القاضي بعقوبة مماثلة للتي خرج منها "المؤبد".