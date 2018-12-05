كتب - عاصم الأنصاري:
عرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة بأبرز 10 أماكن سرية في "خرائط جوجل" لايسمح بزيارتها:
1- جزيرة موروروا في بولنزيا بفرنسا
جزيرة مرجانية صغيرة، اختفت معظم أجزائها بسبب التجارب النووية التي كانت تجرى فيها.
2- المنزل رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو
شهد هذا المنزل المحجوب عن الخريطة وقوع جريمة اختطاف، ارتكبها آرييل كاسترو.
3- منزل في ستوكتون-أون-تيز البريطانية
سبب إخفاء المنزل ليس معروفا، وتقول السيدة التي تقطن فيه منذ عام 2000 "لا أعرف سبب إخفاء منزلي".
4- قاعدة للقوات الجوية التايوانية
هذه القاعدة ليست محجوبة عن "جوجل مابس"، إلا أنك إذا قمت بتقريب الصورة عليها، سيتم نقلك بعيدا عن القاعدة.
5- جزيرة جانيت في روسيا
جزيرة صغيرة في بحر سيبيريا. هناك بعض الخلافات المستمرة حول ما إذا كانت تنتمي إلى روسيا أو الولايات المتحدة.
6- قاعدة عسكرية يونانية
صورها على الخريطة غير واضحة، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبارات خاصة بالأمن القومي.
7- منشأة نووية فرنسية
منشأة خاصة بإعادة معالجة الوقود النووي، افتتحت عام 1976.
8- قاعدة للقوات الخاصة في بولندا
يحجبها غوغل لأنها تعتبر مركزا لقيادة القوات الخاصة.
9- منطقة "باسيو دي لوس نارانخوس" في إسبانيا
تقع في مدينة ألمرية، ويظل سبب حجبها غير معروف.
10- الجزيرة الوهمية
اسمها جزيرة ساندي توجد في منطقة تابعة لفرنسا. اختفت من الخرائط عام 1979.
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