براءة اختراع من "أبل" لبطانية ذكية

كتب - عاصم الأنصاري:
أظهرت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة "أبل" الأمريكية، عملها على تطوير بطانية ذكية، تتبع نبضات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة جسم المستخدمين أثناء نومهم.
ووفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الأداة التي ستسمى "iSheet"، هي عبارة عن 54 مستشعرًا كهروضوئيًا مخيطًا في القماش، ويمكن تركيبها في بطانية عادية أو كيس للنوم لمراقبة النوم.
ووفقًا لبراءة الاختراع المقدمة من "أبل"، يتصل النظام المتعدد اللمس بلوحة التحكم اللاسلكية ويعرض للمستخدمين نبضاتهم وتنفسهم وحرارتهم على الشاشة.
وسيتمكن المستخدمون بفضل المستشعرات من تتبع حركتهم أثناء النوم وتغيير وضع نومهم.
أيضًا تساعد البطانية الذكية الناس الذين يعانون من مشاكل صحية، ستقوم الأداة تلقائيًا باستدعاء سيارة إسعاف إذا كانت تسجل إخفاقًا في العلامات الحيوية.
وأكد المطورون أنهم لن يجمعوا المعلومات الشخصية التي يتلقاها الجهاز من المستخدمين دون إذن منهم.
ولم يتم الكشف إلى الآن عن موعد ظهور الأداة الجديدة في الأسواق.
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