قائد قوات الواجب الأمريكية يشيد بأدوار السودان في تحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شاد قائد قوات الواجب الأمريكية، الجنرال جيمس كاريك، بأدوار السودان في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم. وأكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات في ظل الحوار الذي من شأنه تجسير العقبات.

من جهته جدّد رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، يوم الثلاثاء، حرص السودان على تطوير علاقاته مع الولايات المتحدة، وقال إن الحوار الجاري بين البلدين من المأمول أن يفضي في مرحلته القادمة إلى رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحث عبدالمعروف، بالخرطوم، مع قائد قوات الواجب الأمريكية، تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، وذلك بحضور الملحق العسكري الأمريكي بالخرطوم، المقدم آدم كورديش.

وقال، وفقاً لبيان صادر عن القوات المسلحة “نتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التعاون العسكري”، لافتاً لزيارته الأخيرة لواشنطن أكتوبر الماضي التي التقى خلالها عدداً من المسؤولين بوزارة الدفاع، إلى جانب لقائه بنظيره رئيس الأركان المشتركة الأمريكي.

شبكة الشروق