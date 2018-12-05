عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 5 ديسمبر 2018 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية

الخليج 365:

صحيفة الصدى :

المريخ وفايبرز الاوغندي في صراع ناري بملعب سانت ماري

الزلفاني يؤكد احترامه للمنافس والجس يشارك رغم المرض

إقالة عبدالصمد تفجر الأوضاع. ….محمد الشيخ يستقيل والنذير ينفي تكوين لجنة تحقيق

قريش ينفي الإطاحة بعبد الصمد

الهلال يحل ضيفا على الجيش الزنزباري عصرا

المريخ يضع لمساته الأخيرة بتدريب لمدة نصف ساعة والجس يشارك

اللواء عبدالمنعم النذير : لم نكون مجلس محاسبة لعبد الصمد

صحيفة الزعيم :

مريخ العزيمة والرجولة يتحدى الأفاعي ( جو جحورا )

الزولفاني يجهز كتيبة النصر الانتحارية. …يؤكد : كل العناصر في كامل الجاهزية للمعركة الأفريقية

قريش ينفي إقالة عبدالصمد. ….النذير : من حق أمين المال مساءلة أي شخص عن المال ولم نسعى للتحقيق معه

في واحدة من أصعب المواجهات : المريخ يبحث عن التأهل عبر الأفاعي.

صحيفة الجوهرة الرياضية :

الازرق” يدافع عن اسبقيه امدرمان ..والاحمر يسعى للصمود خارج الديار

الهلال ” يقاتل الجيش ..والمريخ يخشى الافاعي

الزعفورى ” يطالب كتيبته بالقتاليه ..اطهر يقتحم التوليفه الاساسيه ..ومبومبو والشعله يشكلان ثنائيه المقدمة الهجوميه

الاتحاد الزنزبارى” يسمح لفضائية النادى بالنقل ..بعثة الازرق تتابع موقعة دراس ..وفارس يصرح :جاهزون للنزال

اهلى شندى “يصارع الكنغولى ..

ودالشيخ” يعترض على ابعاد عبد الصمد ويستقيل

الفريق التونسي يغتال الرواندى وينتظر الهلال فى مجموعات الابطال

الاستديو التحليلى يبدأ عند الواحده “الاتحاد الزنزبارى” يسمح لقناة الهلال بالنقل

احتاط بالركلات الترجيحيه الهلال يختتم الاستعدادات بمران استمر ل ٩٠ دقيقه ،

مدرب الافاعى يتوعد المريخ بالعدوانيه