موسيقار مصري يتحدث عن تلقيه تهديدات من الرياض... والفنانة أحلام ترد

ونشر عازف الكمان الشهير، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إنه تلقى تهديدات بسبب نيته إقامة حفلة في جدة.

وتابع سرور: "اليوم فقط وصلتني أكثر من ٤٦ رسالة ما بين تهديد ونصيحة وتوعية ووعظ".

ومضى: "يعلم الله أني قادم إلى الرياض ومعي كل الخير، ولا شيء غير الخير".

واستطرد: "حرام عليكم أنكم تخوفوني من التجربة بهذا الشكل، إني أعرف الله جيدا، وأخشاه وفي غنى عن نصحكم من فضلكم لا يبعث أحد رسائل أخرى".

وأتم بقوله: "الوعد أول يناير".

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ومن المتوقع أن يقيم الموسيقار الحاصل على لقب أفضل عازف كمان في العالم العربي من دار الأوبرا المصرية عام 1996، حفلا في مدينة جدة، ليلة رأس السنة وفي مطلع عام 2019، بمناسبة مبايعة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز على اعتلائه العرش.

كما أعلن سرور أن الدخول إلى حفله سيكون مجانا لجمهوره.

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ولاقت تغريدة سرور ردود فعل واسعة داخل مواقع التواصل العربية والخليجية والسعودية، حيث أعرب عدد كبير من الإعلاميين والمغنيين السعوديين والخليجيين عن تأييدهم لعازف الكمان المصري.

وقال الملحن السعودي، علي عويس: "هذا كلام نخجل من قوله، فأنت مدرسة فنية".

كما قالت الناشطة السعودية، سعاد الشمري: "لو هددك سعودي وليس حساب مندس وهمي، فتأكد أن قبضة الأمن قوية ولن تترك، فأنت ضيف كبير تمت دعوتك رسميا، وتنور وسط جمهورك وشعب يحبك وينتظرك".

أما الفنانة الإماراتية أحلام، فقالت: "لا تخاف وأنت في دار سلمان، أمن وأمان والناس كلها تنتظرك، وكلنا معاك".

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كما قال له الإعلامي السعودي، محمد العمر: "نصيحة، أي رقم سعودي يوجه لك أي تهديدات بلغ عليه، حتى يرتدع الآخرين".

وتابع: "لا تخشى شيئا، فأنت تنشر الفن الراقي والفرح والبهجة، ولا عليك من خفافيش الظلام، فأنت ونحن في السعودية التي تضرب بيد من حديد على كل متطرف يريد إرجاعنا إلى الوراء بفكر غريب".