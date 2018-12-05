أمير قطر "سعيد" بما حدث

وزار الأمير معرض الدوحة الدولي للكتاب، وخلال زيارته أعرب عن سعادته بالمعرض "الذي يشغل مكانة أساسية في المشهد الثقافي القطري". ونشر الحساب الرسمي للأمير على موقع تويتر: "بالكتاب نبني المزيد من الوعي الفردي والجماعي ونتجاوز كشعوب أزمتنا الثقافية، وبتحويل القراءة الحرّة إلى أسلوب حياة نرتقي نحو الازدهار والنماء".

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