“مركز العمليات الأمنية” يحذر أهالي #جدة من مجاري السيول والأودية

صحيفة الخليج الالكترونية وجه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، تنبيها لأهالي وسكان جدة بأخذ الحذر والحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. وقال الحساب الرسمي للمركز إن أجزاء متفرقة من محافظة جدة تتعرض لأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

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