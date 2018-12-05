أبرز مباريات #الأربعاء الـ 5 من #ديسمبر

صحيفة الخليج الإلكترونية تقام مجموعة من المباريات في الدوري الإنجليزي، أهمها مانشستر يونايتد مع آرسنال، وولفرهامبتون مع تشيلسي، وبيرنلي مع ليفربول ، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 5 ديسمبر : الدوري الإنجليزي 22:45 إيفرتون × نيوكاسل 22:45 فولهام × ليستر سيتي 22:45 ولفرهامبتون × تشيلسي 22:45 بيرنلي × ليفربول 23:00 توتنهام × ساوثامبتون 23:00 مانشستر يونايتد × آرسنال الدوري الفرنسي 21:00 ليون × رين 21:00 نانت × مارسيليا 21:00 بوردو × سانت إيتيان 23:00 ستراسبورغ × باريس سان جيرمان

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