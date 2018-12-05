إخلاء ملعب #بوكا_جونيورز بسبب #قنبلة

كشفت مصادر من داخل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أمس الثلاثاء أنه تم إخلاء ملعب لا بومبونيرا من جميع العاملين بسبب إنذار بوجود قنبلة.

واضطرت عناصر الأمن بالملعب لإجلاء جميع العاملين بعد تلقيهم معلومة تفيد بوجود قنبلة، وذلك قبل ساعات من استعداد الفريق للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لخوض إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس أمام الغريم التقليدي ريفر بليت على ملعب سانتياغو برنابيو الأحد القادم.

ولم يكن هناك أي لاعب من الفريق الأول أثناء إخلاء الملعب، في الوقت الذي انتقلت فيه مباشرة فرقة المفرقعات بوزارة الأمن لمدينة بوينوس آيرس لتمشيط الملعب.

وخاض البوكا مرانه الأخير في الأرجنتين صباح اليوم الثلاثاء، خلف الأبواب المغلقة قبل أن يطير إلى العاصمة الإسبانية.

ذكر أن مواجهة إياب النهائي كان مقرراً أن تقام يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على ملعب مونومنتال لولا تعرض حافلة بوكا للاعتداء أثناء توجهها للملعب، ليتم تأجيلها لمدة 24 ساعة قبل أن يقرر اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة “الكونميبول” تأجيلها مرة أخرى لأجل غير مسمى.

وبعد اجتماع رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينغيز برئيسي الناديين في العاصمة الباراغويانية أسونثيون، تقرر إقامة اللقاء مساء الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب (لا بومبونيرا) معقل البوكا.