شاهد.. امرأة تُهرب كمية «كوكايين» كبيرة في حذائها

صحيفة الخليج الالكترونية نجحت الفرق الميدانية التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمدينة المنورة في ضبط كمية كبيرة من الكوكايين المخدر. وكانت الكمية المضبوطة والتي تقدر بنصف كيلوجرام بحوزة امرأة، حيث أخفت المخدرات داخل حذائها، وداخل حقيبة يدوية صغيرة. ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو لعملية استخراج كميات الكوكايين من الحذاء حيث كانت مخبأة بصورة محكمة ومن الحقيبة كذلك.

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