حريق وهمي بمبنى تموين #الخطوط_السعودية في مطار #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ تنفيذ خطة فرضية لتجربة إخلاء مبنى تموين الخطوط السعودية بالمطار جراء حريق وهمي. وكتب الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز على “تويتر”، “تنويه: بعد قليل.. سيبدأ تنفيذ خطة فرضية لتجربة إخلاء مبنى تموين الخطوط السعودية بالمطار جراء حريق وهمي، وذلك ضمن خطط لجنة تقييم خطط الإخلاء بالمطار للتدريب على أي طارئ”.

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