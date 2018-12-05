شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب باستضافتها قمة العشرين عام 2020 والان مع التفاصيل

رحب مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، بإعلان استضافة المملكة أعمال قمة مجموعة العشرين عام 2020، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا في المجموعة.

وقال وزير الإعلام السعودي د. عواد بن صالح العواد، إن مجلس الوزراء أشاد بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين من بنود شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة، وتطبيق أهدافها بحلول عام 2030، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، إضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.

وأضاف العواد أن المجلس اطلع على نتائج الزيارات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وشملت كلاً من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الجزائر، والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها.