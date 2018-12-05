شكرا لقرائتكم خبر عن "ياس ووتر وورلد" تفوز بجائزة أفضل مدينة ألعاب مائية في العالم والان مع التفاصيل

فازت "ياس ووتر وورلد"، أكبر حديقة مائية في أبوظبي والأكثر شعبية في دولة الإمارات، بجائـزة "أفضل مدينة ألعاب مائية في العالم" خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2018 الذي أقيم مساء السبت 1 ديسمبر/ كانون الأول.

وجاء ذلك بعدما حصدت المدينة، التي تعكس روح الثقافة الإماراتية، النسبة الأعلى من أصوات رواد المتنزهات المائية حول العالم متفوقةً بذلك على العديد من الوجهات العالمية المرموقة، بما فيها "تايفون لاغون" في أورلاندو، و"سيام بارك" في إسبانيا.

وخلال تسلمها الجائزة، قالت بيانكا ساموت، مدير عام "ياس ووتروورلد": "لا يسعنى سوى أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للمحبة التي غمرنا بها المعجبون من حول العالم. وجاءت هذه الجائزة تكريماً لجهودنا الدؤوبة في توفير تجارب فريدة من نوعها لضيوفنا من جميع أنحاء العالم منذ اليوم الأول لافتتاح ياس ووتر وورلد".

وأضافت "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جوائز السفر العالمية والقائمين عليها، وجميع الضيوف الكرام الذين منحونا أصواتهم. ونجدد أمامكم التزامنا بالسعي دوماً للارتقاء بالمدينة، وترسيخ مكانتها الرائدة في توفير تجارب ترفيهية مبتكرة وذكريات لا تُنسى لضيوفها. وندعوكم جميعاً لاختبار متعة لا توصف في أفضل مدينة ألعاب مائية على الإطلاق".

ومنذ افتتاحها في عام 2013، قدمت "ياس ووترورلد" لضيوفها عالماً من المغامرات الاستثنائية المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ في دولة الإمارات؛ ويشمل ذلك أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، بالإضافة إلى طيف واسع من التجارب الدائمة والموسمية التي تجمع المغامرات المائية الممتعة مع الهوية الثقافية المحلية في الإمارات.

قبل 5 سنوات منذ انطلاقتها الأولى وحتى الآن، حصدت "ياس ووتروورلد" أكثر من 30 جائزة وشهادة تقديراً لالتزامها المستمر بتقديم تجارب استثنائية لزوارها؛ وكانت قد حصلت في وقت سابق من هذا العام على جائزة "مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط" من جوائز السفر العالمية (2018)، وانضمت أيضاً إلى جدار الشهرة لموقع "تريب أدفايزر" بعد حصولها على شهادة التميز لخمسة أعوام متتالية. وسطرت المدينة إنجازاً جديداً خلال عام 2018 بافتتاح "سينيسبلاش"، المغامرة المائية خماسية الأبعاد الأولى والوحيدة من نوعها في المنطقة.

وستواصل "ياس ووتروورلد" خلال عام 2019 توفير مغامرات جديدة شيقة لضيوفها في كل موسم.