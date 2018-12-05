شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تسونامي بعد زلزال قوي يضرب نيو كاليدونيا بالمحيط الهادئ والان مع التفاصيل

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأربعاء، وقوع زلزال بقوة 7.6 درجة قبالة نيو كاليدونيا بالمحيط الهادئ.

وذكر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بالمحيط الهادئ أن زلزالا قويا وقع تحت البحر بقوة 7.6 درجة قبالة ساحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ، الأربعاء. وحذر المركز من احتمال حدوث موجات مد خطيرة في المنطقة.

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة 155 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من جزر لويالتي قبالة الساحل الشرقي لكاليدونيا.

وحذر المركز من احتمال حدوث أمواج مد خطيرة (تسونامي) بسبب هذا الزلزال في نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل فانواتو وكاليدونيا الجديدة".