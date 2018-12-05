اليابان تلغي مشروعا نوويا في تركيا بسبب ضعف الليرة

ألغت اليابان مشروع كهرباء نووية كانت ستنفذه في تركيا نظرا لزيادة تكلفة المشروع بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن صحيفة "نيكي" اليابانية.



وقالت الصحيفة إن تكلفة المشروع، الذي كان سينفذه كونسورتيوم من القطاعين العام والخاص بقيادة يابانية، ارتفعت إلى ما يقرب من مثلي التقدير الأصلي لتصبح حوالي 5 تريليونات ين (44 مليار دولار)، مما صعب على المشيد الرئيسي للمشروع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وشركائها، الاستمرار فيه.

ويأتي إلغاء المشروع رغم الحرص السابق من طوكيو على تنفيذه باعتباره مثالا على قدرة اليابان تصدير مشاريع البنية التحتية.

وقالت "نيكي" إن زيادة التكلفة ترجع أيضا إلى متطلبات السلامة الأعلى في أعقاب حادث 2011 بمحطة الكهرباء النووية فوكوشيما دايتشي في اليابان.

وكانت الليرة التركية قد فقدت نحو 35% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات.