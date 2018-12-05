10 أعمال فنية تصدر هذا الأسبوع.. عودة قوية لجوليا روبرتس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفظ معظم المخرجين والمنتجين بأفلامهم الجيدة لإصدارها مع نهاية العام، لمنح الجمهور ختامًا سعيدًا من جانب، وللابتعاد عن المنافسة القوية لأفلام الصيف من جانب آخر.

ومع حلول ديسمبر يستعرض موقع "إيه بي سي نيوز" قائمة بأهم الأعمال المنتظرة التي تصدر هذا الأسبوع كي توفر على المشاهد وقت وجهد البحث عن توقيت صدورها.

1- فيلم Life-Size 2





تعود الممثلة وعارضة الأزياء تايرا بانكس بجزء ثان من فيلم Life-Size، والذي شاركتها بطولته ليندسي لوهان عام 2000، ويحكي الفيلم عن طفلة تستطيع بشكل ما أن تحول دميتها إلى إنسانة، وفي هذا الجزء ستشارك الممثلة الأمريكية فرانشا رايسا البطولة مع "تايرا".

2- مسلسل Nightflyers





محبو و عشاق مسلسل صراع العروش، وهواة روايات الكاتب جورج أر أر مارتن قد يستمتعون بمشاهدة مسلسل Nightflyers المأخوذ عن رواية لـ"مارتن" تدور أحداثها حول مجموعة من مستكشفين الفضاء المكلفين بمهمة البحث عن سفينة فضائية غامضة.

3- فيلم The Christmas Pact





"سيدي" و"بين" أصدقاء أعزاء منذ الطفولة، لكنهما ينضجان سويًا الآن والأمور بينهما تختلف، فهل تحولا إلى حبيبين بمرور الوقت، بكل تأكيد ستزداد الأمور تعقيدًا بينهما، فقط بمشاهدة أحداث الفيلم بإمكانك الإجابة عن الأسئلة السابقة.



4- فيلم Say Her Name: The Life and Death of Sandra Bland





اليوم تصدر شبكة HBO فيلمها الوثائقي عن قصة وفاة ساندرا بلاند، المرأة الأمريكية ذات الأصول الأفريقية التي تم إلقاء القبض عليها بسبب انتهاك قواعد المرور؛ ليجدوها مشنوقة في زنزانتها بعد احتجازها بعدة أيام، وفي هذا الفيلم نتعرف على حقيقة ما حدث لـ"بلاند".

5- مسلسل Legends of the Lost with Megan Fox





4 حلقات تقدمهم الممثلة الأمريكية ميجان فوكس على شبكة فوكس، تسافر فيها إلى مختلف الأماكن حول العالم لكشف أسرار المناطق الأثرية الغامضة، ومن المتوقع أن تستضيف القناة مجموعة من علماء الآثار للحديث عن الأساطير الغريبة المبنية حول هذه المناطق.

6- مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel





يعود مسلسل "مارفلس مسز ميزل" إلى شبكة أمازون بعد شهور من استحواذه على جوائز إيمي في الحفل الأخير، وتدور أحداث المسلسل الكوميدي حول المطلقة وربة المنزل المجنونة "ميزل" التي تواصل رحلة صعودها لعالم الأضواء والشهرة.

7- برنامج Top Chef





محبو برامج الطبخ بإمكانهم انتظار موسم جديد من "توب شيف" في نسخته الأمريكية في السادس من ديسمبر، وفي موسمه الـ16 يقوم المتسابقون بالطبخ في ولاية كنتاكي بجنوب أمريكا.

8- فيلم Ben is Back





هذا العام يشهد عودة قوية للممثلة الأمريكية جوليا روبرتس بمسلسل "هوم كامينج" وفيلم Ben is Back والذي يحكي عن أم تحاول معالجة ابنها من إدمان المخدرات، والذي يقوم بدوره لوكاس هيدجز.

9- فيلم Mary, Queen of Scots





واحد من الأفلام المنتظرة بشدة مع قرب نهاية العام؛ وهو من بطولة سيرشا رونان ومارجوت روبي ويصدر 7 ديسمبر المقبل، ويتناول قصتي ملكة اسكتلندا إليزابيث، وماري ستورات.

10- فيلم Vox Lux





لو لم تكن من محبي الأفلام التاريخية، وتفضل أكثر الأفلام المعاصرة، بإمكانك مشاهدة فيلم "فوكس لوكس" للممثلة الفائزة بالأوسكار ناتالي بورتمان التي تلعب دور نجمة بوب تمتلك ماضيا مظلما، ويشاركها البطولة البريطاني جود لو.