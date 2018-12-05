فيسبوك تطور سراً روبوتات مرنة تحاكي الحيوانات

تسعى شركة فيسبوك Facebook الأمريكية سرا إلى تطوير روبوتات مرنة، تتحرك وتتصرف مثل الكائنات الحية، باستخدام مواد تتكيف مع أجواء العالم الحقيقي.

ومنذ نحو عام، فتحت الشركة الأمريكية الباب على نحو سري أمام تعيين العديد من طلاب الدكتوراه لإجراء أبحاث في مجال الروبوتات المرنة، ولا يبدو أن تلك الأدوار ترتبط بأي من مشروعات الأجهزة المعلنة في الشركة، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

والروبوتات المرنة هي مجال تجريبي من الروبوتات المستوحاة من علم الأحياء، من أنياب الأفيال وألسنة السحالي إلى الأخطبوطات، ويركز على بناء آليات باستخدام مواد الجيل التالي التي يمكن أن تتكيف مع بيئات العالم الحقيقي.

ونقل الموقع أن الشركة تحاول معرفة كيفية بناء الروبوتات التي تتحرك وتتصرف أقرب إلى الحيوانات من الصورة النمطية التقليدية للآلات.

ولفت إلى أنه باستخدام مواد الجيل القادم والتصاميم التجريبية، تستطيع الروبوتات المرنة في الوقت الراهن أن تشبه الديدان ورأسيات الأرجل (الرخويات)، والانحناء والثناء لأداء المهام التي لا تستطيع الروبوتات الصلبة التعامل معها والتكيف معها في بيئات العالم الحقيقي.

وفي عام 2008، قال باحثون، إن الروبوتات المرنة يمكنها أن تحمل حمولات ناعمة وهشة دون أن تتسبب في أضرار... ويمكنها المرور عبر فتحات أصغر من أبعادها.

وهذا يجعلها مثالية للتطبيقات مثل الروبوتات الشخصية التي تتفاعل مع الناس دون التسبب في إصابات أو روبوتات الخدمات والدهانات التي تحتاج إلى مهارة عالية للوصول إلى الأماكن الضيقة، والروبوتات الطبية، المخصصة للاستخدام في العمليات الجراحية، وروبوتات الدفاع والإنقاذ، والروبوتات التي تعمل في أجواء غير منتظمة.