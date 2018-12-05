الصين تطلق روبوتا رباعي الأرجل قادرا على الجري وصعود السلالم

أطلقت جامعة تشجيانج بشرق الصين روبوتاً مزوداً بـ4 أرجل، الثلاثاء، قادراً على الجري وصعود السلالم، بحسب ما ذكرته وكالة شينخوا.

وبمقدور الروبوت الجديد "جيوينج Jueying" ذي الأرجل الـ4 القصيرة حمل 20 كيلوجراما من الأغراض، ويبلغ طوله متراً واحداً ووزن 70 كيلوجراماً.

وذكرت "شينخوا" أن الروبوت "جيوينج" Jueying كهربائي بالكامل، وقادر على العمل المتواصل لنحو ساعتين بعد كل عملية شحن كاملة، فضلاً عن قدرته على الجري بسرعة قصوى بأكثر من 6 كيلومترات خلال الساعة.

وقال تشو تشيو قوه، المطور الرئيسي للروبوت المذكور في جامعة تشجيانج، إن "الروبوت جيوينج يتعامل مع الصدمات بشكل أفضل، نظراً لتكنولوجيا التوازن المزود بها إلى جانب قدرته على معاودة الجري".

وتم إصدار الجيل الأول من الروبوت "جيوينج" خلال شهر فبراير/شباط الماضي، ويعد تجسيداً لأحدث تكنولوجيا الروبوتات رباعية الأرجل في آسيا، حيث من المتوقع أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا للقيام بأعمال فحص السلامة والأمان واللوجيستيات والتعليم والأبحاث.