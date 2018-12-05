4 علاجات منزلية لتهدئة التهاب الحلق في فصل الشتاء

من أكثر الأعراض المزعجة في حالة الإصابة بأمراض البرد التهاب الحلق المؤلم، الذي يجعل من الصعب الابتلاع أو تناول الطعام أو حتى النوم.

صحيفة الإندبندنت نقلت عن خبراء بريطانيين ٤ علاجات منزلية بسيطة مهدئة للحلق نوضحها لكم كما يلي:

ليس فقط لأنه لذيذ، ولكنه منذ فترة طويلة يوصف بأنه عامل علاج طبيعي في الطب التقليدي، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا التي يمكن أن تقلل من الالتهاب. العسل أيضا ملطف، ما يعني أنه يغطي الحلق بطبقة لاصقة تقلل الألم عند البلع.

ربما لا تكون الفكرة الأكثر جاذبية، لكن الماء المالح في حلقك يمكن أن يساعد على تقليل التورم المؤلم للأنسجة وقتل أي بكتيريا غير مرغوبة. اخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وغرغر لمدة دقيقة أو دقيقتين، مع الحرص على عدم ابتلاعها.

1- ملعقة صغيرة من العسل2- الغرغرة مع المياه المالحة





ليس فقط هو رائع لتهدئة اضطراب المعدة، ولكن الدراسات وجدت أن خصائص البابونج المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والتقلص قد يكون لها تأثير مهدئ عندما تبدأ في الشعور بأول آلام الحنجرة. كما أنه خال تماما من الكافيين، ما يعني أنه يمكنك شربه قبل النوم مباشرةً، ولن يعرقل نمط نومك. حاول وضع بعض العسل في قدحك لإضافة لمسة علاج إضافية.

3- شاي البابونج





بعض الناس يشربون ماء الليمون الحار على أمل أنه قد يساعد على فقدان الوزن وينظف الجلد، ولكن يمكن أن يكون أيضا سببا في تغيير أعراض البرد غير المرغوب فيها.

4- بعض الليمون في الماء الساخن

وبفضل قدراته المضادة للبكتيريا والمضادة للفيروسات والمقوية للمناعة، فإن هذه الحمضيات تولد بيئة حمضية في الحلق، ما يجعل من الصعب على الفيروسات والبكتيريا أن تتكاثر. كما أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "ج"، الذي تؤكد بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد في مكافحة نزلات البرد.