هل ترفض نيكول كيدمان العودة للموسم الثالث لمسلسل «Big Little Lies»؟

هل ترفض نجمة هوليوود الشهيرة نيكول كيدمان العودة للموسم الثالث لمسلسل "Big Little Lies"؟ تساؤل انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين عشاق النجمة من متابعى العمل، إلا أن موقع "جوسيب كوب" نفى تماما ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع.

بدأت الشائعة بنشر "NW" أن نيكول كيدمان قررت الابتعاد عن مسلسل "Big Lies Lies"، وقال مصدر للمجلة: "إن كيدمان لا تريد أن تبدو جاحدة، ولكنها لا تريد الالتحاق بموسم جديد".

وأكد المصدر أن نيكول كيدمان ممتنة لنيلها هذا القدر من الجوائز عن دورها فى مسلسل "Big Little Lies".