شكرا لقرائتكم خبر عن بارزانى: المجتمع الدولى مقصر فى مساعدة النازحين بإقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب الديمقراطى الكردستانى مسعود بارزانى تقصير المجتمع الدولى فى مساعدة النازحين المتواجدين فى إقليم كردستان.

وذكر بيان لمكتب بارزانى أوردته، قناة (العراقية) الإخبارية، أن بارزانى استقبل وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل وعددا من كبار المستشارين الحكوميين اللبنانيين لبحث سبل التصدى للفكر الإرهابى وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر.

وأعرب الوزير اللبنانى عن تقديره لتضحيات شعب كردستان فى الحرب ضد الإرهابيين، مؤكدا استعداد بلاده لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، ودعم التقارب بين الجامعات والمراكز العلمية اللبنانية وإقليم كردستان.

وأعرب بارزاني، خلال اللقاء، عن سعادته تجاه توسيع العلاقات فى المجالات المختلفة بين الجانبين ، مشددا على رفض المجتمع الكردى لفكر الإرهاب.