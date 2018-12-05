مسرح فعاليات #انطلاقتي4_للتربية_الخاصة يزرع الإبتسامة في مُحيا الأشخاص ذوي الإعاقة

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الخليج - حسن القبيسي
استمرت فعاليات انطلاقتي ٤ في يومها الثاني بالعديد من ورش العمل المتخصصة في مجالات التربية الخاصة و التي تهدف إلى توعية و تثقيف أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة ، ووضع لهم مزيداً من المعلومات المهمة للرقي بمستوى فكر و عطاء أصحاب الهمم .
كما تميز المسرح بالكثير من البرامج الترفيهية لزائري الفعالية التي حققت ابتسامة جميلة لدى الجميع ، تخلل ذلك مسابقات وجوائز ثمينة للأطفال .
وشمل المعرض العديد من الأركان المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب و التطوير لذوي الإعاقة ، وكلاً في تخصصه و اهتمامه .
كما شكر الدكتور ” حزام الزهراني ” رئيس اللجنة الإعلامية لفعالية انطلاقتي الرابع جميع الجهات الإعلامية و الإعلاميين و الإعلاميات على تغطياتهم الإخبارية التي ساعدة على نجاح و تميز الفعالية بكل جوانبها .
و ذكر ” الزهراني ” بأن الفعالية تم تغطيتها تلفزيونياً و إذاعياً وورقياً و إلكترونياً ، شملت جميع جوانب المعرض المصاحب .
الجدير بالذكر سيتم تكريم جميع الجهات الإعلامية يوم الخميس القادم في تمام الساعة ٦ مساءً وذلك تقديراً لجهودهم في نشر إنجازات وزارة التعليم ممثلةً بإدارة التربية الخاصة .
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