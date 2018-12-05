شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب الأكثر تحميلاً على "أبل ستور" في 2018 والان مع التفاصيل

تصدر تطبيق يوتيوب Youtube التابع لشركة جوجل قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً من متجر أبل خلال خلال 2018، متفوقا على أنسقرام وسنابشات.

وحسب موقع "ماشابل" التقني، فإن يوتيوب تقدم للمركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر رواجاً وشعبية على أجهزة أبل، بعد أن كان في المركز الثالث العام الماضي، بينما تراجع تطبيق "بيتموجي" الأكثر تحميلا في 2017 للمركز السادس.

وأكد موقع "ماشابل أن تطبيق يوتيوب أصبح المنافس الأشرس لمواقع التواصل الاجتماعي، ويحتل المركز الأول في التطبيقات الأكثر استخداماً بين المراهقين.

ودخل تطبيق "تيك توك" الصيني لقائمة العشرين الأوائل، بالإضافة لتطبيقات جوجل الأخرى مثل متصفح "كروم" وتطبيق الصور "فوتوز"، التي لاقت نجاحا كبيرا في 2018.

أما في قائمة الألعاب، فتصدرت لعبة "فورتنايت" Fortnite قائمة الأكثر تحميلاً فيما جاءت لعبة "ببجي" PUBG في المركز الرابع.