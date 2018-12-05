شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق بيانات 100 مليون مستخدم لموقع Quora والان مع التفاصيل

أصدر موقع الأسئلة والأجوبة الشهير Quora الإثنين، تحذيراً لمستخدميه بعد تعرضه لاختراق وتمكن المتسللين من الوصول إلى بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم.

وقال آدم دانيجيلو المدير التنفيذي للموقع عبر تدوينة: إن موقع Quora اكتشف الجمعة أن أحد أنظمته اخترق من قبل طرف ثالث، وفق ما نقل موقع قناة "العربية.نت".

وتتضمن المعلومات المخترقة أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المشفرة، بالإضافة إلى البيانات من الشبكات الاجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر إذا اختار الأشخاص ربطها بحساباتهم في Quora.

وحصل المتسللون أيضا على تفاصيل حول نشاط المستخدمين على موقع Quora، مثل الأسئلة والأجوبة والتصويتات والتقييمات، ولكن الاختراق لم يؤثر على الأسئلة والأجوبة المكتوبة بشكل مجهول.

وقال دانجيلو: "كانت الغالبية العظمى من المحتوى الذي تم الوصول إليه متاحة بالفعل للجمهور في Quora، لكن اختراق الحساب والمعلومات الخاصة الأخرى أمر خطير".

وتأسس موقع Quora عام 2009 من قبل آدم دانيجيلو وتشارلي تشيفر، وهما موظفان سابقان في فيسبوك، ويمتلك الموقع جمهورا واسعا، إذ هناك 300 مليون شخص حول العالم يستخدمونه مرة واحدة في الشهر على الأقل لطرح أسئلة حول كل شيء بدون مقابل، بينما يدعي تويتر بالمقابل وجود 326 مليون مستخدم نشط شهريا.

وكانت سلسلة فنادق ماريوت إنترناشيونال للخدمات الفندقية قالت الأسبوع الماضي إن المتسللين تمكنوا من الوصول الى 500 مليون سجل في نظام حجز غرف فنادق ستاروود في هجوم بدأ قبل 4 سنوات.

كما كشفت شركة فيسبوك في وقت سابق من هذا العام عن خرق أمني عرض المعلومات الشخصية لما يصل إلى 29 مليون مستخدم للخطر، بينما ما زالت شركة ياهو تستحوذ على لقب أكبر اختراق على الإطلاق، والذي حصل في عام 2013 وأثر على حسابات 3 مليارات عميل، بعد أن كانت الشركة ذكرت لأول مرة أن الاختراق أثر على 500 مليون حساب فقط.