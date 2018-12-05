شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صيني يحول سيارته إلى روبوت عملاق بقدمين والان مع التفاصيل

تمّكن شاب صيني مبتكر، يدعي شياو وانغ من مقاطعة هوبى بوسط الصين، من تحويل سيارته القديمة إلى روبوت عملاق ذي قدمين قادر علي المشي والحركة، على غرار السيارات المتحولة من الفيلم الأمريكي الشهير "Transformers".

وحسب ما ذكرته شبكة أخبار التليفزيون الصيني المركزي "سي سي تي في" استطاع الشاب البالغ من العمر 35 عاماً أن يقسم سيارته القديمة من طراز "كيا" إلى نصفين ليصنع منها روبوتاً عمودياً، يمكن التحكم في حركته عن طريق عجلة القيادة في مقعد السائق.





وقال وانغ في حوار مع شبكة الأخبار، "عندما كنت صغيراً كان الوضع المعيشي لأسرتي سيئا، ولم يكن لدي رفاهية شراء الألعاب، وكان أسعد شيء في مرحلة طفولتي هي مشاهدة أفلام "المتحولون" على التلفاز، في كل مرة أشاهد فيها الفيلم كان يراودني حلم بأن أتمكن من صناعة متحول عملاق خاص بي".

وتابع وانغ قائلاً: "ظل هذا الحلم يراودني حتى بعد تخرجي من المدرسة الثانوية، حينها حالفني الحظ في أن أجد عملاً بأحد مصانع الألعاب بمدينة قوانغتشو، حيث كنت محاطا بالعديد من الألعاب المتحولة".



وبعد أكثر من 10 سنوات من العمل الشاق تعلمت آليات صناعة الألعاب المتحولة وحتى برنامج التصميم الصناعي ثلاثي الأبعاد، وتمكنت من جمع بعض المال، في شهر يوليو/تموز الماضي، عدت مرة أخرى إلى مسقط رأسي في هوبي وبدأت في دراسة كيفية إنشاء متحول حقيقي من سيارة.







في البداية، صمم وانغ نموذجاً أولياً للروبوت المتحول على الكمبيوتر، واشترى محركا وبطارية وجهاز التحكم عن بعد، لتحويل سيارته القديمة إلى طاقة كهربائية.





وبعد ذلك، قطع الجزء الأمامي من السيارة وأعاد تجميعه، ثم عدل الأبواب ومقعد السائق، ورفع الجزء الأمامي من السيارة عبر جهاز التحكم عن بعد لتصبح السيارة عمودية الشكل.





وبعد نصف عام تقريباً، نجح وانغ في تحويل حلمه إلى حقيقة، لتصبح سيارته القديمة روبوتاً متحولاً عملاقا ذا أرجل، قادرا على الوقوف والمشي، وقد كلفه المشروع 40 ألف يوان (5847 دولارا).

ولدى سؤاله عن مشاريعه المستقبلية، قال شياو وانغ إنه سينفق مدخراته التي تبلغ نحو مليون يوان لشراء سيارة جديدة أفضل ليحولها إلى روبوت آخر أكثر تطوراً وابتكاراً.

