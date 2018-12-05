شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مايكروسوفت تكشف عن الجيل الثاني من "سيرفس لابتوب" والان مع التفاصيل

كشفت شركة مايكروسوفت microsoft عن الجيل الثاني من جهاز سيرفس لابتوب Surface Laptop 2، والذي أضيفت له ميزة جديدة عن سابقه، وهي لوحة المفاتيح المغطاة بألياف من مادة الكانتارا، حيث تتميز بملمس ناعم يريح المستخدمين.





الجيل الثاني من جهاز سيرفس لابتوب مزود بإحدى أفضل شاشات اللمس، وتأتي بقياس 13.5 بوصة، محمية بزجاج جوريلا جلاس 3 Gorilla Glass3.





تتوفر في الجهاز كاميرا أمامية عالية بدقة 720 بكسل، تدعم ميزة التعرف على الوجه للمصادقة وفتح الجهاز، للحصول على حماية إضافية بجانب كلمة المرور.

ويعمل الجهاز بمعالجات الجيل الـ8 رباعية النواة من إنتل، وتوفر أداء أسرع بـ85% مقارنة بالجيل الأول منه.





ويأتي الجيل الثاني من جهاز سيرفس لابتوب بنسختين من المعالجات، إنتل آي كور 5 أو 7، بينما يتوفر حجمان من الذاكرة العشوائية 8 أو 16 جيجابايت.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية، فتتوفر بعدة أحجام، منها 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرا بايت من نوع إس إس دي.